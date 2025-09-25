Il presidente cileno Boric all’Onu | Gaza come l’Olocausto Vorrei vedere Netanyahu davanti a un tribunale internazionale
Nel suo intervento all’ Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, il presidente cileno Gabriel Boric ha pronunciato parole molto dure nei confronti di Israele e di Netanyahu. E ha accostato ciò che accade a Gaza oggi all’Olocausto. “Odio genera odio, ma noi non dobbiamo fare concessioni alla violenza. Non voglio vedere Netanyahu e la sua famiglia colpiti da un missile. Ma vorrei vedere lui e gli altri responsabili del genocidio a Gaza in un tribunale internazionale”. Il suo discorso è diventato virale sui social L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
