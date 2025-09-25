Il Piemonte rinnova la piattaforma digitale per la valorizzazione del patrimonio escursionistico

La Regione Piemonte lancia la nuova piattaforma digitale dedicata alla Rete del patrimonio escursionistico (Rpe), lo strumento che raccoglie, cataloga e valorizza i sentieri, le vie ferrate e i siti di arrampicata presenti sul territorio.La Rpe, istituita con la legge regionale 122010 e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it