Il piano del governo per la Global Sumud Flotilla | la mediazione con Israele Cipro e il Vaticano per la consegna gli aiuti

Una mediazione in corso. Con diversi attori. Tra cui il governo israeliano e la sede di Cipro del patriarcato di Gerusalemme. Per la Global Sumud Flotilla. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro della Difesa Guido Crosetto e quello degli Esteri Antonio Tajani stanno cercando un compromesso per consentire l’arrivo degli aiuti a Gaza. Ma senza rompere il blocco navale di Israele. La premier parla in una sala privata dell’hotel Peninsula. Dove commenta anche gli attacchi dei droni: «Stiamo facendo le nostre indagini per avere certezze sulle responsabilità, il ministro Crosetto ha autorizzato l’invio di una nave militare per proteggere e assistere, anche se non è autorizzato l’uso delle forza, chiaramente la mia condanna è totale». 🔗 Leggi su Open.online