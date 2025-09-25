Il piano del governo per la Global Sumud Flotilla | la mediazione con Israele Cipro e il Vaticano per la consegna gli aiuti
Una mediazione in corso. Con diversi attori. Tra cui il governo israeliano e la sede di Cipro del patriarcato di Gerusalemme. Per la Global Sumud Flotilla. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro della Difesa Guido Crosetto e quello degli Esteri Antonio Tajani stanno cercando un compromesso per consentire l’arrivo degli aiuti a Gaza. Ma senza rompere il blocco navale di Israele. La premier parla in una sala privata dell’hotel Peninsula. Dove commenta anche gli attacchi dei droni: «Stiamo facendo le nostre indagini per avere certezze sulle responsabilità, il ministro Crosetto ha autorizzato l’invio di una nave militare per proteggere e assistere, anche se non è autorizzato l’uso delle forza, chiaramente la mia condanna è totale». 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: piano - governo
Obiettivi, nuovi divieti e fondi delle misure antismog del Governo: ecco il piano impugnato dal Nord
Piano-casa: tutti numeri della misura varata dal governo
Assist di Trump (e Nato) per il Ponte sullo Stretto: cosa prevede il piano del governo
Il piano del governo per riallineare le accise, ecco tutti i costi per i consumatori - facebook.com Vai su Facebook
Italia a 1 Giga, il piano rivisto dal Governo può salvarci: ecco come ift.tt/eCij7cn via $agendadigitale_eu - X Vai su X
Il piano del governo per la Global Sumud Flotilla: la mediazione con Israele, Cipro e il Vaticano per la consegna gli aiuti; Gaza, almeno 73 morti per raid Idf. Trump a leader arabi: Israele non annetterà Cisgiordania; Israele contro la Global Sumud Flotilla. “Siete terroristi”.
Il piano del governo per la Global Sumud Flotilla: la mediazione con Israele, Cipro e il Vaticano per la consegna gli aiuti - La paura della premier: in caso di incidenti mi attaccherebbero L'articolo Il piano del governo per la Global Sumu ... Come scrive msn.com
La Global Sumud Flotilla ha subito nuovi attacchi al largo di Creta, il ministro Crosetto annuncia l'intervento della Marina militare - Il ministro della Difesa Guido Crosetto annuncia l'intervento di soccorso di una fregata della Marina militare ... Segnala wired.it