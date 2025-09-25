il peso del voto delle marche su centrodestra e pd

Più che l’Ohio d’Italia, le Marche rischiano di esserlo per il campo largo e per il centrodestra. Dal voto di sabato e domenica potrebbero infatti dipendere gli equilibri dei due schieramenti. Il governatore uscente, il meloniano Francesco Acquaroli, è dato leggermente in vantaggio sullo sfidante Matteo Ricci, europarlamentare dem ed ex sindaco di Pesaro. Una sua riconferma tranquillizzerebbe la premier che, affondata nuovamente la bandierina nell’ex regione rossa, abbandonerebbe l’idea di imporre un proprio candidato o avere l’ultima parola, in Veneto. Dove da mesi è in atto un braccio di ferro con l’alleato leghista. 🔗 Leggi su Lettera43.it

