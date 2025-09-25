Il Pentagono convoca una riunione urgente Centinaia di alti ufficiali americani arrivano a Quantico da tutto il mondo | I motivi? Top secret

Da Miami alle Filippine, dal Medio Oriente all’Europa, decine (forse centinaia) di generali e ammiragli americani nelle prossime ore si dirigeranno verso la loro capitale: Washington D.C. L’ordine arriva direttamente dal segretario alla Difesa, Pete Hegseth, che ha richiamato con urgenza i militari di massimo rango per una riunione di cui non è ancora stata resa nota la motivazione. Così come rimane ancora incerto chi vi è stato invitato. Si conoscono solo luogo e data: Quantico, nella base dei Marines in Virginia, il prossimo martedì 30 settembre. Un raduno mai visto: centinaia di generali in arrivo a Quantico. 🔗 Leggi su Open.online

