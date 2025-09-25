Il Pentagono convoca d’urgenza 800 generali delle forze armate Usa da tutto il mondo
Della convocazione, arrivata all’improvviso ma con la massima urgenza, ha dato notizia il Washington Post, ma non sono chiare né le ragioni né l’oggetto della convocazione. Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha ordinato una “rara e urgente riunione con centinaia di generali e ammiragli “, scrive il quotidiano di Bezos citando alcune fonti, secondo le quali i generali e i loro staff “non sono a conoscenza della motivazione dell’incontro”. La riunione dovrebbe tenersi martedì 30 settembre in Virginia, nella base di Quantico, dove arriveranno centinaia di generali e ammiragli sparsi in tutto il mondo, anche quelli dispiegati in zone di conflitto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: pentagono - convoca
"Decisione senza precedenti". Il Pentagono convoca 800 generali: cosa c'è dietro la mossa a sorpresa
Pentagono convoca i vertici militari Usa da Europa, Medio Oriente e Asia per summit in Virginia. «Non si sa perché, c'è allarme»
CONSIGLIO COMUNALE CONVOCATO PER GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE AD ORE 19:00 – Sala consiliare “Cà Manetti” All’Ordine del Giorno vi è anche la nostra proposta di delibera: diritto di iniziativa ex art. 26 del vigente Regolamento del Consiglio Com - facebook.com Vai su Facebook
Il Pentagono convoca d’urgenza 800 generali delle forze armate Usa da tutto il mondo - Il capo Hegseth ordina un incontro straordinario a Quantico con tutti gli alti comandanti USA, anche dalle zone di conflitto ... Da ilfattoquotidiano.it
"Mossa senza precedenti". Il Pentagono convoca 800 generali: cosa c'è dietro la mossa a sorpresa - L’assenza di spiegazioni, unita ai recenti tagli e cambi di comando, alimenta tensioni e timori ... Scrive ilgiornale.it