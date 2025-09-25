Il pensatore Boniface la mucca e la carota E il sospiro di sollievo di Allegri

Le scombussolate esternazioni dell'attaccante che stava per approdare al Milan hanno stupito tutti. Per sua fortuna il tecnico del Diavolo come filosofo del pallone ha Modric. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

pensatore boniface mucca carotaI post deliranti di Boniface: "La terra è una carota". Il Werder richiama il giocatore - L'attaccante 24enne, in estate vicino al Milan, si è lasciato andare ad alcuni pensieri difficili da interpretare, pubblicandoli sul proprio profilo Snapchat: "La vita è come una scarpa, non puoi bere ... Da gazzetta.it

pensatore boniface mucca carotaBoniface convocato dal Werder Brema per spiegare i messaggi senza senso su donne, soldi e carote - Victor Boniface al centro dell'attenzione: i messaggi sui social suscitano curiosità e critiche da parte dei tifosi e il Werder lo convoca per capirci ... Scrive fanpage.it

