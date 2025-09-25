Il paradosso etico e climatico dello spreco alimentare
Il Rapporto dell’Osservatorio Waste Watcher International 2025 fotografa con chiarezza l’enorme paradosso che ancora caratterizza il sistema alimentare mondiale. Ogni anno nel pianeta si sprecano circa 1 miliardo e 50 . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: paradosso - etico
Spiare le persone attraverso le telecamere domestiche di videosorveglianza è una cosa facile? "Assolutamente sì, siamo tutti a rischio!". La parola dell'esperto Andrea Manila (hacker etico) a #drittoerovescio nel servizio di Valerio Toma - facebook.com Vai su Facebook
Il mondo è malato di cibo spazzatura; Brevi e brevissime Ambiente.
Lo spreco alimentare, a Tradate un workshop per conoscerlo e imparare a contrastarlo - Sabato 20 settembre un workshop formativo gratuito organizzato da Nova Coop al Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario di via ai Ronchi 75 ... Come scrive varesenews.it