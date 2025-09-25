Il Paradiso delle Signore 10 Puntata del 26 settembre 2025 | Rosa salva Marcello ma solo grazie a Umberto e Tancredi!

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore del 26 settembre 2025. Nell'episodio della Soap di Rai1 Rosa salva la reputazione di Marcello e lui deve ringraziare Umberto e Tancredi non solo la Camilli. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

