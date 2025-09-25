Il PalaFacchetti cambia nome | Bcc Carate e Treviglio entra nel titolo della struttura

Treviglio. Il Palazzetto dello Sport “PalaFacchetticambia ufficialmente nome e diventa “PalaFacchetti – BCC Carate e Treviglio – Arena”, grazie a un nuovo accordo di sponsorizzazione siglato tra il Comune di Treviglio e la Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza e Treviglio a seguito di avviso pubblico. La collaborazione nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di valorizzare la principale struttura sportiva e di spettacolo della città. La sponsorizzazione prevede una sponsorizzazione annuale di 40.000 euro oltre Iva per tre anni, attraverso un contratto di naming right che integra il marchio dell’istituto di credito nel nome ufficiale del palazzetto cittadino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

