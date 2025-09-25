Il PalaFacchetti cambia nome | Bcc Carate e Treviglio entra nel titolo della struttura
Treviglio. Il Palazzetto dello Sport “PalaFacchetti” cambia ufficialmente nome e diventa “PalaFacchetti – BCC Carate e Treviglio – Arena”, grazie a un nuovo accordo di sponsorizzazione siglato tra il Comune di Treviglio e la Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza e Treviglio a seguito di avviso pubblico. La collaborazione nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di valorizzare la principale struttura sportiva e di spettacolo della città. La sponsorizzazione prevede una sponsorizzazione annuale di 40.000 euro oltre Iva per tre anni, attraverso un contratto di naming right che integra il marchio dell’istituto di credito nel nome ufficiale del palazzetto cittadino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: palafacchetti - cambia
Il #Palazzetto dello #Sport “#PalaFacchetti” cambia ufficialmente nome e diventa “PalaFacchetti – BCC Carate e Treviglio -Arena”. I dettagli su #zonamistamagazine - X Vai su X
Per la TAV Treviglio è di nuovo il momento di scendere in campo: si torna al PalaFacchetti per affrontare i Blacks Faenza che, all’andata, hanno imposto il primo stop ai biancoverdi. 22a giornata con @raggisolaris_faenza domenica 19 gennaio 2025 1 - facebook.com Vai su Facebook
Nuova denominazione per PalaFacchetti Treviglio; Il palasport di Treviglio diventa “PalaFacchetti – BCC Carate e Treviglio – Arena”; Treviglio Brianza Basket il nuovo corso al PalaFacchetti.