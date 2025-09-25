Il nuovo sistema di videosorveglianza pienamente operativo nel quartiere Fontanelle

Riminitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Già da alcuni giorni il sistema di videosorveglianza installato nei punti strategici del quartiere Fontanelle è pienamente operativo. Le undici telecamere predisposte nelle tre aree individuate – piazza di viale Sicilia tra la chiesa e il centro di aggregazione, Statale Adriatica in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovo - sistema

Ecco il nuovo sistema britannico contro l’influenza russa e iraniana

L'induzione e il cioccolato, un nuovo sistema abbatte del 90% i consumi energetici nell'industria

Nuovo sistema informativo territoriale: Paduli guarda al futuro ‘smart’

nuovo sistema videosorveglianza pienamenteRiccione, più sicurezza nel quartiere Fontanelle: in arrivo un nuovo sistema di videosorveglianza - Già da alcuni giorni il sistema di videosorveglianza installato nei punti strategici del quartiere Fontanelle, a Riccione, è pienamente operativo. Da chiamamicitta.it

nuovo sistema videosorveglianza pienamenteRiccione, quartiere Fontanelle: attiva la videosorveglianza - Già da alcuni giorni il sistema di videosorveglianza installato nei punti strategici del quartiere Fontanelle è pienamente operativo. Lo riporta corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Sistema Videosorveglianza Pienamente