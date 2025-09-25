Il nuovo sistema di videosorveglianza pienamente operativo nel quartiere Fontanelle
Già da alcuni giorni il sistema di videosorveglianza installato nei punti strategici del quartiere Fontanelle è pienamente operativo. Le undici telecamere predisposte nelle tre aree individuate – piazza di viale Sicilia tra la chiesa e il centro di aggregazione, Statale Adriatica in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: nuovo - sistema
Ecco il nuovo sistema britannico contro l’influenza russa e iraniana
L'induzione e il cioccolato, un nuovo sistema abbatte del 90% i consumi energetici nell'industria
Nuovo sistema informativo territoriale: Paduli guarda al futuro ‘smart’
Il teardown di iPhone 17 Pro rivela un nuovo sistema di raffreddamento e batteria più facilmente sostituibile, ma minore riparabilità generale. https://tech.everyeye.it/notizie/dissipazione-calore-riparazioni-teardown-iphone-17-pro-sorprende-tutti-830057.html - facebook.com Vai su Facebook
Nissan testa il nuovo sistema ProPilot a Tokyo. Sfrutta l'AI ed un sensore LiDAR di nuova generazione $ANSAmotori $ANSA ow.ly/mxhf106mtbk - X Vai su X
Riccione, più sicurezza nel quartiere Fontanelle: in arrivo un nuovo sistema di videosorveglianza - Già da alcuni giorni il sistema di videosorveglianza installato nei punti strategici del quartiere Fontanelle, a Riccione, è pienamente operativo. Da chiamamicitta.it
Riccione, quartiere Fontanelle: attiva la videosorveglianza - Già da alcuni giorni il sistema di videosorveglianza installato nei punti strategici del quartiere Fontanelle è pienamente operativo. Lo riporta corriereromagna.it