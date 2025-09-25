Quando tre anni fa ho deciso di affiancare a Linkiesta Magazine, e alla rivista letteraria K curata insieme con Nadia Terranova, un giornale che si occupasse di moda, design, arte e cultura popolare m’è tornata in mente una fortunata sezione di IL, il mensile di Idee e Lifestyle de Il Sole 24 Ore che ho diretto dal 2012 al 2018. La sezione si chiamava “Eccetera” e aveva come sottotitolo (payoff, nel linguaggio orrendo del marketing) “Altre cose leggere e vaganti”, ossia un verso di una poesia del 1920 di Umberto Saba che mi aveva folgorato e che mi era sembrato il modo perfetto, anzi esatto, per descrivere il cosiddetto “lifestyle”, che su quel mensile ho provato a declinare innanzitutto come intrattenimento culturale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il nuovo numero de Linkiesta Etc contro il logorio della vita moderna