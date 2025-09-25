Il nucleare a Firenze - stand up for nuclear in Piazza Tasso
A Firenze per la prima volta lo "Stand Up for Nuclear" in Piazza Tasso: energia nucleare per le prossime generazioni.Firenze accoglie per la prima volta un evento di rilevanza internazionale: lo Stand Up for Nuclear, una manifestazione nata per promuovere presso l’opinione pubblica i benefici. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
