' Il Nido delle Vespe' compie 10 anni | moto e auto raduno d' epoca
“Il Nido delle Vespe” festeggia 10 anni con un raduno di auto e moto d’epoca. L'appuntamento è per domenica 28 settembre 2025 a Sant’Andrea del Pizzone.Si tratta di un traguardo importante per l’associazione culturale “Il Nido delle Vespe”, che celebra il suo decimo anniversario con il. 🔗 Leggi su Casertanews.it
