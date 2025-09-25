Il Napoli pensa d’avere per le mani un diamante | ecco chi è

Dailynews24.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aurelio De Laurentiis pensa d’aver preso in rosa un talento purissimo, definito in un ultimo post sui social come un “diamante”. Il calciatore in questione è al ritorno in terra partenopea ed è Eljif Elmas Il diamante di Napoli “Auguri al nostro diamante, che oggi compie 26 anni”. Così, sui social, Aurelio De Laurentiis ha definito . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: napoli - pensa

Mercato Napoli, non solo Milinkovic: si pensa anche a un altro portiere di Serie A

Ndoye, il Bologna fa muro: il Napoli pensa a Zanoli per abbassare la richiesta

Clamoroso De Bruyne: è in una condizione fisica disastrosa | Il Napoli pensa alla rescissione

Da Napoli a Chi?inau, l’artigianato napoletano conquista la Moldavia - Con il patrocinio del Comune di Napoli, l’associazione Le Mani di Napoli vola in Moldavia con un grande evento internazionale dedicato all’artigianato di eccellenza. Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Pensa D8217avere Mani