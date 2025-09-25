Il Napoli è la nuova Juventus aiutata dagli arbitri in modo clamoroso l’ACCUSA pesante in DIRETTA

“Il Napoli è la nuova Juventus, aiutata in modo clamoroso dagli arbitri”, parla così in diretta a TvPlay e scoppia il caos. Il conflitto nasce dall’errore contro il Pisa nell’ultima partita a cui non è stato dato un calcio di rigore solare per via di un colpo con un braccio nel frame precedente col calciatore nerazzurro che però aveva il braccio in appoggio durante una caduta. (ANSA) TvPlay.it Paolo Signorelli sottolinea: “ Il Napoli è la nuova Juventus, è stato aiutato in modo clamoroso dagli arbitri nell’ultima giornata di Serie A “. 🔗 Leggi su Tvplay.it

