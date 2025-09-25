Il museo delle moto di Goliardo Filippetti trasloca e San Gemini e Narni perde un pezzo della sua storia

La lunga vicenda che ha riguardato in passato lo spostamento da una location a un’altra del museo delle moto di Goliardo Filippetti, è arrivata al capolinea. Dopo lo “sfratto” ricevuto dai famigliari di “U Magu” lo scorso mese di marzo, si è tentato di trovare una nuova collocazione su Narni per. 🔗 Leggi su Ternitoday.it