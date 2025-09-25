Il museo delle moto di Goliardo Filippetti trasloca e San Gemini e Narni perde un pezzo della sua storia
La lunga vicenda che ha riguardato in passato lo spostamento da una location a un’altra del museo delle moto di Goliardo Filippetti, è arrivata al capolinea. Dopo lo “sfratto” ricevuto dai famigliari di “U Magu” lo scorso mese di marzo, si è tentato di trovare una nuova collocazione su Narni per. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
San Gemini apre le porte alle moto d'epoca di Goliardo Filippetti: il 4 ottobre l'inaugurazione del museo. Via da Narni la prestigiosa collezione - E il nome chiude il cerchio su una lunga e tormentata storia, restituendo un sogno a chi l’ha portata avanti per anni ... Da corrieredellumbria.it
San Gemini, lavori in corso per l'adeguamento dei locali dell'ex convento Santa Maria Maddalena. Ospiteranno il Museo delle moto d'epoca di Goliardo Filippetti - I locali ex sede del distretto sanitario dell' Azienda Usl nel centro storico di San Gemini - Riporta corrieredellumbria.it