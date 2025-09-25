Il museo Cascella diventa più inclusivo | all’insegna dell’accessibilità senza più barriere
La fondazione Genti d’Abruzzo ha accolto e rilanciato il progetto europeo che domenica 28 settembre, ore 18, sarà presentato al Museo Civico Basilio Cascella, nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio per accogliere ciascun visitatore senza barriere. Un museo più inclusivo e accessibile a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Fiori d’arancio al museo Cascella: celebrato il primo matrimonio della storia
?GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO? Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 il #museodellegentidabruzzo e il #museocivicobasiliocascella vi aspettano nei seguenti orari e con le seguenti tariffe: ?SABATO 27/09 Museo delle Genti d’Abru - facebook.com Vai su Facebook
