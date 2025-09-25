Il museo Cascella diventa più inclusivo | all’insegna dell’accessibilità senza più barriere

Ilpescara.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fondazione Genti d’Abruzzo ha accolto e rilanciato il progetto europeo che domenica 28 settembre, ore 18, sarà presentato al Museo Civico Basilio Cascella, nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio per accogliere ciascun visitatore senza barriere. Un museo più inclusivo e accessibile a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: museo - cascella

