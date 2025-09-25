Il muro europeo anti-drone sarà pronto in un anno afferma il commissario Kubilius

Roma, 25 settembre 2025 – L’Unione europea potrebbe migliorare significativamente le proprie capacità di rilevamento dei droni entro un anno, ma ci vorrà molto più tempo per sviluppare una rete completa, via terra e via mare, in grado di tracciare e abbattere i bersagli, ha dichiarato a Euractiv.com il commissario europeo per la Difesa Andrius Kubilius. L’idea del cosiddetto “muro anti-drone” ha rapidamente guadagnato attenzione dopo una serie di incursioni nello spazio aereo di Paesi dell’Unione europea da parte della Russia nelle ultime settimane, con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen che l’ha inserita tra i principali annunci nel suo discorso sullo Stato dell’UE a settembre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net