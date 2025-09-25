Il muro dell’Ascoli è da record Superato pure il Picchio di Renna

L’Ascoli di Tomei supera la formazione dei record di Renna. La granitica retroguardia del Picchio, ancora oggi l’unica imbattuta in Europa nelle cinque maggiori leghe (Italia, Inghilterra, Francia, Germania e Spagna), con il netto successo sul Pineto per 3-0 ha portato a 6 il numero di gare disputate senza subire neanche un gol. Un trend invidiabile anche dalle big che ha permesso di battere l’andamento fatto registrare all’inizio dell’indimenticabile annata 1977-78, quando in B i bianconeri riuscirono a centrare la promozione in serie A stabilendo quel primato di punti che nel corso degli ultimi anni nessuno è riuscito a valicare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

