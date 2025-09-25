Il Monza venduto al fondo americano | i dettagli dell’operazione

Monza, 25 settembre 2025 – Fininvest e Beckett Layne Ventures finalizzano il primo closing relativo alla cessione dell’ AC Monza Fininvest S.p.A. e Beckett Layne Ventures (BLV) comunicano di aver perfezionato in data odierna il primo closing dell’operazione per la cessione del capitale sociale dell’AC Monza S.p.A., già annunciata in data 1 luglio 2025. Il Monza americano, club verso la cessione fra rabbia e speranze: “Fine del ciclo Galliani” A seguito del completamento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e del verificarsi delle condizioni previste dall’accordo, BLV assume ufficialmente il controllo del Club con l’ 80% delle azion i. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

