Il Monza venduto al fondo americano | i dettagli dell’operazione e le prime dichiarazioni degli acquirenti

Ilgiorno.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monza, 25 settembre 2025 – Fininvest e Beckett Layne Ventures finalizzano il primo closing relativo alla cessione dell’ AC Monza Fininvest S.p.A. e Beckett Layne Ventures (BLV) comunicano di aver perfezionato in data odierna il primo closing dell’operazione per la cessione del capitale sociale dell’AC Monza S.p.A., già annunciata in data 1 luglio 2025. Il Monza americano, club verso la cessione fra rabbia e speranze: “Fine del ciclo Galliani” A seguito del completamento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e del verificarsi delle condizioni previste dall’accordo, BLV assume ufficialmente il controllo del Club con l’ 80% delle azion i. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il monza venduto al fondo americano i dettagli dell8217operazione e le prime dichiarazioni degli acquirenti

© Ilgiorno.it - Il Monza venduto al fondo americano: i dettagli dell’operazione e le prime dichiarazioni degli acquirenti

In questa notizia si parla di: monza - venduto

Il Monza venduto al fondo americano: i dettagli dell’operazione

monza venduto fondo americanoIl Monza venduto al fondo americano: i dettagli dell’operazione - Beckett Layne Ventures (BLV) ora detiene l’80% delle quote azionarie mentre il restante 20% continua a rimanere nelle mani di Fininvest ... Secondo msn.com

monza venduto fondo americanoIl Monza passa al fondo americano Blv, Galliani lascia e non sarà presidente: i dettagli - L'annuncio di Fininvest sulla cessione del club brianzolo che dice addio anche al suo storico amministratore delegato ... Si legge su tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Monza Venduto Fondo Americano