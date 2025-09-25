Il Monza passa al fondo americano Beckett Lynes Ventures Galliani lascia Clamoroso ritorno al Milan?

Monza, 25 settembre 2025 – Il giorno storico e tanto atteso è arrivato. Dopo le prime manovre finanziari e portate avanti ad inizio luglio, il Monza diventa ufficialmente americano. In mattinata c'è stato infatti il perfezionamento del closing: Fininvest, proprietà uscente, ha consegnato l'80% delle quote societarie al fondo statunitense Beckett Lynes Ventures, guidato dagli imprenditori Brandon Berger e Lauren Crampsie. Si parla di un'operazione intorno ai 45 milioni di euro. Di seguito il comunicato ufficiale: “Fininvest S.p.A. e Beckett Layne Ventures (BLV) comunicano di aver perfezionato in data odierna il primo closing dell’operazione per la cessione del capitale sociale dell’AC Monza S. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

