Mancava solo l’ufficialità a causa dei tempi tecnici per il passaggio di proprietà e adesso è arrivata: l’era Berlusconi nel calcio è finita. Il Monza è infatti ufficialmente passato a Beckett Layne Ventures (BLV). Dopo otto anni (una promozione in Serie A e la retrocessione in Serie B della passata stagione), il club brianzolo ha ufficializzato il primo closing dell’operazione per la cessione del capitale sociale del club, già annunciata in data 1 luglio 2025 e nell’aria da metà giugno, da Fininvest S.p.A. a Beckett Layne Ventures (BLV). BLV assume ufficialmente il controllo del club con l’80% delle azioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Monza passa a BLV: chi sono i nuovi proprietari. E Galliani lascia: “Non sarò il nuovo presidente”