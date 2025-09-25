il monza diventa americano la famiglia berlusconi cede al fondo blv

Il Monza passa ufficialmente agli americani, segnando un cambio storico nella sua gestione: Beckett Layne Ventures ha infatti ufficialmente perfezionato il primo closing per l’acquisizione del club, assumendo il controllo dell’80% delle azioni. La famiglia Berlusconi e Fininvest manterranno una quota del 20%, che sarà ceduta a Beckett entro giugno 2026, completando così la transizione proprietaria. Beckett Layne Ventures: una nuova fase per il Monza. Con l’ingresso della nuova proprietà, l ‘AC Monza entra in una fase di rinnovamento strategico e gestionale. I partner di Beckett Layne Ventures, Brandon Berger e Lauren Crampsie, hanno evidenziato l’impegno a valorizzare il club sotto ogni punto di vista: sportivo, economico e sociale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

