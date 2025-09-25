Il Monza diventa americano Fininvest cede il club al fondo BLV
Saluta Galliani, che rifiuta l'incarico di presidente. MONZA - Si chiude l'era Fininvest, il Monza passa di mano e diventa a stelle e strisce. Acquistato da Silvio Berlusconi nel 2018 e portato per la prima volta in serie A, dove vi resterà fino alla scorsa stagione, il club brianzolo finisce in man. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: monza - diventa
Monza, il corso per abolire la polizia diventa un caso nazionale
La Formula 1 diventa tricolore per il 96° GP Monza: "Il tempio della velocità"
Il comune brianzolo diventa più "smart": così Monza vuole essere più connessa e sicura
Monza diventa la prima città in Lombardia, una delle poche in Italia, a inaugurare un monumento dedicato agli internati militari italiani. - facebook.com Vai su Facebook
Il Monza diventa americano, Fininvest cede il club al fondo BLV - Acquistato da Silvio Berlusconi nel 2018 e portato per la prima volta in serie A, dove vi resterà fino alla scor ... Riporta laprovinciacr.it
Il Calcio Monza è americano: Finivest cede la maggioranza a Beckett Layne Ventures - Questa mattina un comunicato ufficiale emesso da Fininvest ha sancito il passaggio dell'80% delle quote del club dalla holding della famiglia Berlusconi al fondo americano Beckett Layne Ventures. Secondo mbnews.it