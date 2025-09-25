Il Monza diventa americano Fininvest cede il club al fondo BLV

Saluta Galliani, che rifiuta l'incarico di presidente. MONZA - Si chiude l'era Fininvest, il Monza passa di mano e diventa a stelle e strisce. Acquistato da Silvio Berlusconi nel 2018 e portato per la prima volta in serie A, dove vi resterà fino alla scorsa stagione, il club brianzolo finisce in man. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

monza diventa americano fininvestIl Monza diventa americano, Fininvest cede il club al fondo BLV - Acquistato da Silvio Berlusconi nel 2018 e portato per la prima volta in serie A, dove vi resterà fino alla scor ... Riporta laprovinciacr.it

monza diventa americano fininvestIl Calcio Monza è americano: Finivest cede la maggioranza a Beckett Layne Ventures - Questa mattina un comunicato ufficiale emesso da Fininvest ha sancito il passaggio dell'80% delle quote del club dalla holding della famiglia Berlusconi al fondo americano Beckett Layne Ventures. Secondo mbnews.it

