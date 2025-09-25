Il mitico frataio di Livorno raddoppia | l’antica friggitoria investe ancora in città

Livorno, 25 settembre 2025 – I tanti visitatori che da tutta la Toscana, soprattutto il sabato, fanno una gita a Livorno lo avranno sicuramente provato. Mentre per i livornesi è un istituzione. Parliamo del frate, un dolce amatissimo le cui origini si perdono nella notte dei tempi. Adesso la storica friggitoria di via del Cardinale, in pieno centro storico, nella Livorno più popolare, apre un nuovo punto vendita sempre in zona centrale ma in via Galilei, non lontano da piazza della Repubblica. In un’epoca in cui i negozi storici tirano giù per sempre la saracinesca, l’antica friggitoria raddoppia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

