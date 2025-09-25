Il mio scooter è totalmente bruciato | Ana Laura Ribas in lacrime mostra i resti carbonizzati del suo motorino bruciato per un incendio

Ana Laura Ribas è stata protagonista in mattinata di un evento spiacevole in Corso Buenos Aires a Milano. Il suo motorino è stato coinvolto nell’incendio di un camion, ed è rimasto carbonizzato per metà. Ad annunciarlo la stessa Ribas, che su Instagram ha scritto: “ Svegliarsi e scoprire che i nostri scooter sono stati completamente bruciati “. Non sono ancora note le cause dell’incendio, che ha causato danni a tutti i motorini parcheggiati nei pressi del camion. L’ex velina ha aggiunto: “Il furgone avrà avuto qualche problema e avrà preso fuoco, che dolore, quanto sono dispiaciuta”. La showgirl brasiliana ha cercato di ricostruire con i suoi follower la vicenda, scrivendo: “Dopo che il furgone ha iniziato a prendere fuoco, il conducente spaventato si è fermato davanti al parcheggio dei motorini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

