Riccardo Muti riceve a Santena (Torino) il premio Cavour 2025 e per l’occasione, intervistato da La Stampa, ha parlato della situazione della cultura nel nostro Paese. “L’Italia ha una storia straordinaria, unica. – ha affermato – Le sue radici affondando in un patrimonio culturale, umano e artistico che continua a definire chi siamo. Non parlo di stirpe, ma di popolo e di identità da non confondere con nazionalismo o chiuse”. Oggi diversi esponenti del mondo della spettacolo hanno cercato di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle guerre in Ucraina e nella Striscia di Gaza: “L’artista come persona ha diritto di avere una visione politica, ma non credo che il palco debba diventare il luogo per fare proclami. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il mio concerto per Agrigento Capitale della Cultura in tv è andato all’una di notte, come se ci volesse lavare la coscienza”: lo sfogo del Maestro Riccardo Muti