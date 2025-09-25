Il mio concerto per Agrigento Capitale della Cultura in tv è andato all’una di notte come se ci volesse lavare la coscienza | lo sfogo del Maestro Riccardo Muti
Riccardo Muti riceve a Santena (Torino) il premio Cavour 2025 e per l’occasione, intervistato da La Stampa, ha parlato della situazione della cultura nel nostro Paese. “L’Italia ha una storia straordinaria, unica. – ha affermato – Le sue radici affondando in un patrimonio culturale, umano e artistico che continua a definire chi siamo. Non parlo di stirpe, ma di popolo e di identità da non confondere con nazionalismo o chiuse”. Oggi diversi esponenti del mondo della spettacolo hanno cercato di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle guerre in Ucraina e nella Striscia di Gaza: “L’artista come persona ha diritto di avere una visione politica, ma non credo che il palco debba diventare il luogo per fare proclami. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: concerto - agrigento
Capitale italiana della cultura, ad Agrigento il concerto del coro della Cappella pontificia Sistina
Marco Masini sceglie anche Agrigento per il suo nuovo tour: concerto per festeggiare 35 anni di carriera
Faraone sul concerto de Il Volo ad Agrigento: “Biglietti regalati ad amici e autorità, beneficenza dimezzata”
Nella Basilica Cattedrale di Agrigento concerto della Cappella Musicale Pontificia Sistina in occasione di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. #cappellamusicalesistina #agrigentocapitaledellacultura #cccag #ldpag ph #carmelopetrone - facebook.com Vai su Facebook
“Il mio concerto per Agrigento Capitale della Cultura in tv è andato all’una di notte, come se ci volesse lavare la coscienza”: lo sfogo del Maestro Riccardo Muti - Il Maestro riceve il premio Cavour e critica la gestione della cultura in Italia: "Manca una politica che sostenga i giovani musicisti". Da ilfattoquotidiano.it
Agrigento Capitale, sold out concerto della Sinfonica Siciliana - Oltre settecento spettatori attentissimi, lunghi applausi alla fine per una "Sinfonia del Nuovo Mondo" che sa di ripartenza. Scrive ansa.it