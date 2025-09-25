Il mini-Monte Rushmore in Thailandia con Putin Xi Trump e Kim

Milano, 25 set. (askanews) - Dei clienti perplessi di Seacon Square, uno dei più grandi centri commerciali di Bangkok, la capitale della Thailandia, scattano foto a una replica in piccolo del Monte Rushmore: ma al posto dei volti di George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt and Abraham Lincoln scolpiti nella famosa montagna del South Dakota, spiccano quelli di Vladimir Putin, Xi Jinping, Kim Jong Un e Donald Trump La mostra pop-up si affaccia su bancarelle di attrezzature da campeggio e su una parete da arrampicata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il mini-Monte Rushmore in Thailandia, con Putin, Xi, Trump e Kim

In questa notizia si parla di: mini - monte

Mini Tour by Mototurismoodoc.com "GOLA DEL BOTTACCIONE E GIRO DEL MONTE INGINO" Un percorso nei dintorni di Gubbio (Umbria)che combina avventura, paesaggi mozzafiato, storia e guida emozionante Dettagli del percorso, qui: https://www.mototu - facebook.com Vai su Facebook

#Sport #SportPenisolaeCostiera Dal X-Trail al Mini Trail: il Monte Faito protagonista di una giornata di sport per grandi e piccoli - X Vai su X

Trump si immagina sul Monte Rushmore e fa sorridere i presidenti - La proposta repubblicana di vedere il presidente Donald Trump rappresentato sul Monte Rushmore pare sia ormai accantonata e che non troverà la luce nella realtà. Da video.corriere.it

Trump non sarà scolpito sul monte Rushmore e lui si fa il meme (e fa sorridere i presidenti) - Donald Trump sogna di vedere scolpito il suo volto sul Monte Rushmore, assieme ai quattro storici presidenti ( scolpiti nel 1938 per celebrare il primi 150 anni degli Stati Uniti) George Washington, ... repubblica.it scrive