Il Milan di Allegri? Per Adani è un’altra cosa E sulla battaglia ideologica del passato dice …

Daniele 'Lele' Adani, ex difensore in molte squadre di Serie A e attualmente telecronista e opinionista in Rai, ha parlato anche del Milan di Massimiliano Allegri in una lunga intervista rilasciata al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il Milan di Allegri? Per Adani “è un’altra cosa”. E sulla battaglia ideologica del passato dice …

