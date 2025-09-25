Il mega sequestro in aeroporto. Farmaci dimagranti ordinati online.

Poco meno di duemila farmaci commercializzati illegalmente, tra i quali l’ormai famosa molecola che si inietta chi vuole perdere molto peso e che nel nostro Paese ha prezzi probitivi per chi non è diabetico. E duecento flaconi del potente insetticida Diclorvos per oltre 57 litri, estremamente dannoso per la salute. Li hanno sequestrati alla frontiera doganale i Finanzieri del Gruppo Malpensa e i Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dopo numerosi controlli. Le operazioni nello scalo varesino, attraverso un’analisi approfondita dei flussi passeggeri e delle spedizioni merci supportata dall’esperienza dei militari e dei funzionari, hanno consentito di intercettare appunto 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

