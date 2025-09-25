Il match del Dal Molin Arzignano in difficoltà L’Alcione a caccia del colpo in trasferta
L’Alcione sarà di scena oggi dalle 18.30 allo stadio Dal Molin per affrontare l’Arzignano, nella sesta giornata del Girone A di Serie C, primo turno infrasettimanale della stagione. Un campo, quello vicentino, che rievoca dolci ricordi agli orange: lo scorso anno si imposero con un secco 0-2, firmando una delle prestazioni più convincenti dell’intero campionato. Un successo nitido e meritato, che contribuì alla storica striscia di sei vittorie consecutive e spinse l’Alcione verso i piani alti della classifica. Quest’anno, però, la vittoria fuori casa deve ancora arrivare e di fronte ci sarà un Arzignano rinforzato e agguerrito, nonostante il solo punto conquistato nelle ultime tre giornate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: match - molin
