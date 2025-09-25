Il massaggiatore dei calciatori di Serie A costa 14,99€ da Eurospin

Da Eurospin arriva un dispositivo professionale a prezzo incredibile: gli sportivi sono già in fila. I calciatore di Serie A, le stelle dell'NBA e gli atleti olimpici hanno la possibilità di garantirsi massaggi, sessioni di fisioterapia e tutto ciò che possa aiutarli a superare i dolori muscolari dopo l'allenamento o post gara. Per mantenere prestazioni al top spesso affiancano al lavoro manuale dei professionisti l'attività dei massaggiatori a percussione. Tuttavia, mentre loro spendono centinaia di euro per modelli più avanzati, una catena di discount italiana sta creando scompiglio nel settore con un'offerta che sembra troppo bella per essere vera.

