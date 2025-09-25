Il marito della donna ‘beccata’ dalla kiss cam dei Coldplay era allo stesso concerto con un’altra | la rivelazione di People

Colpo di scena al celebre concerto con teneri abbracci dei Coldplay. Secondo quanto riporta People, durante il live del 16 luglio al Gillette Stadium di Foxboro in Massachusetts dove i colleghi Kristin Cabot e Andy Byron vennero ripresi dalla kiss cam, con lui che abbraccia amorevolmente lei da dietro, non solo la donna era già separata dal marito, ma costui – tal Andrew Cabot – era pure presente al concerto dei Coldplay all’insaputa della ex moglie. Una cosa apparentemente da nulla, ma va ricordato che la sequenza dello scandalo portò alle pressoché immediate dimissioni di Byron, CEO della società tecnologica Astronomer, e della Cabot, responsabile del personale di Astronomer. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il marito della donna ‘beccata’ dalla kiss cam dei Coldplay era allo stesso concerto con un’altra”: la rivelazione di People

