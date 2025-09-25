Il mare di Bagnoli sarà balneabile dopo la Coppa America parola del sindaco Manfredi
Seduta monotematica del Consiglio Comunale di Napoli sulla Coppa America. Bonfica del mare e hangar smontati dopo la competizione le promesse del Sindaco Manfredi intervenuto in Aula. Ne scrive l’edizione napoletana di La Repubblica. Il mare di Bagnoli è pulito. I fondali sono da bonificare. «Con la Coppa America in programma nel 2027 – afferma Manfredi – si accelera la bonifica a mare nel tratto antistante la colmata. I manufatti realizzati per ospitare gli hangar delle barche a vela dei team saranno temporanei e verranno smontati al termine della competizione». Un messaggio rivolto a chi denuncia il rischio speculazione e cementificazione a Bagnoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: mare - bagnoli
Napoli sposa il suo mare: da Bagnoli a San Giovanni la full immersion nel blu
Sul lido di Bagnoli l’acqua del mare bolle, blitz di Borrelli: “Ho chiamato l’Osservatorio Vesuviano”
Mare che bolle sul lido di Bagnoli, blitz di Borrelli: “Ho chiamato l’Osservatorio Vesuviano”
Manfredi: "Con l'America's cup tornerà balneabile il mare di Bagnoli" https://rainews.it/tgr/campania/articoli/2025/09/manfredi-con-lamericas-cup-tornera-balneabile-il-mare-di-bagnoli-a1ca9dd8-25ea-4e2a-90bd-a38938ef0af4.html?wt_mc=2.www.tw.rainews2 - X Vai su X
Manfredi: "Con l'America's cup mare a Bagnoli di nuovo balneabile, sul fondale rigenerazione con rocce e alghe" Tgr Rai Comune di Napoli - facebook.com Vai su Facebook
Il mare di Bagnoli sarà balneabile dopo la Coppa America, parola del sindaco Manfredi - I fondali sono da bonificare «Con la Coppa America in programma nel 2027 – afferma Manfredi – si accelera la bonifica a ... ilnapolista.it scrive
Coppa America a Bagnoli, Manfredi: “Acceleriamo bonifica del mare. Nessuna speculazione edilizia” - si accelera la bonifica a mare nel tratto antistante la colmata e i manufatti realizzati per ospitare gli hangar delle barche a vela ... Scrive napoli.repubblica.it