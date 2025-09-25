Il mare di Bagnoli sarà balneabile dopo la Coppa America parola del sindaco Manfredi

Ilnapolista.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seduta monotematica del Consiglio Comunale di Napoli sulla Coppa America. Bonfica del mare e hangar smontati dopo la competizione le promesse del Sindaco Manfredi intervenuto in Aula. Ne scrive l’edizione napoletana di La Repubblica. Il mare di Bagnoli è pulito. I fondali sono da bonificare. «Con la Coppa America in programma nel 2027 – afferma Manfredi – si accelera la bonifica a mare nel tratto antistante la colmata. I manufatti realizzati per ospitare gli hangar delle barche a vela dei team saranno temporanei e verranno smontati al termine della competizione». Un messaggio rivolto a chi denuncia il rischio speculazione e cementificazione a Bagnoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

il mare di bagnoli sar224 balneabile dopo la coppa america parola del sindaco manfredi

© Ilnapolista.it - Il mare di Bagnoli sarà balneabile dopo la Coppa America, parola del sindaco Manfredi

In questa notizia si parla di: mare - bagnoli

Napoli sposa il suo mare: da Bagnoli a San Giovanni la full immersion nel blu

Sul lido di Bagnoli l’acqua del mare bolle, blitz di Borrelli: “Ho chiamato l’Osservatorio Vesuviano”

Mare che bolle sul lido di Bagnoli, blitz di Borrelli: “Ho chiamato l’Osservatorio Vesuviano”

mare bagnoli sar224 balneabileIl mare di Bagnoli sarà balneabile dopo la Coppa America, parola del sindaco Manfredi - I fondali sono da bonificare «Con la Coppa America in programma nel 2027 – afferma Manfredi – si accelera la bonifica a ... ilnapolista.it scrive

mare bagnoli sar224 balneabileCoppa America a Bagnoli, Manfredi: “Acceleriamo bonifica del mare. Nessuna speculazione edilizia” - si accelera la bonifica a mare nel tratto antistante la colmata e i manufatti realizzati per ospitare gli hangar delle barche a vela ... Scrive napoli.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Mare Bagnoli Sar224 Balneabile