Il mare di Bagnoli sarà balneabile dopo la Coppa America parola del sindaco Manfredi

Seduta monotematica del Consiglio Comunale di Napoli sulla Coppa America. Bonfica del mare e hangar smontati dopo la competizione le promesse del Sindaco Manfredi intervenuto in Aula. Ne scrive l’edizione napoletana di La Repubblica. Il mare di Bagnoli è pulito. I fondali sono da bonificare. «Con la Coppa America in programma nel 2027 – afferma Manfredi – si accelera la bonifica a mare nel tratto antistante la colmata. I manufatti realizzati per ospitare gli hangar delle barche a vela dei team saranno temporanei e verranno smontati al termine della competizione». Un messaggio rivolto a chi denuncia il rischio speculazione e cementificazione a Bagnoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

