Il manifesto di Prada contro l’eccesso estetico

Life&People.it La collezione Prada Primavera Estate 2026, firmata Miuccia Prada e Raf Simons, va in scena negli spazi della Torre della Fondazione. Già passerella per la collezione invernale, lo spazio si dipinge di un arancione albicocca lucido, con uno spazio aperto centrale che le modelle costeggiano durante la sfilata. Continuando un dialogo aperto in precedenza, Prada continua a giocare con le proporzioni e spezza gli abiti con tagli e tessuti diversi, accostati l’uno all’altro in gonne svasate che uniscono diversi modelli di femminilità. Il business look e l’utility wear come manifesto della collezione Prada Primavera Estate 2026. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it