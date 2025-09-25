Il maltempo ferma lo spettacolo di beneficenza Dopo di noi

Messinatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maltempo fa saltare l'evento di beneficenzaDopo di Noi”, in programma sabato 27 settembre al Teatro Antico di Taormina. Viste le condizioni meteo proibitive si è deciso di rinviare la serata a data da destinarsi al fine di non compromettere i mesi di preparazione e di salvaguardare l’impegno. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: maltempo - ferma

Podismo. Il maltempo non ferma i 500 dell’Ecomaratona

Il maltempo non ferma il Summer Pride a Rimini, in 15mila sul lungomare

Il maltempo ferma Gabbani: show cancellato

maltempo ferma spettacolo beneficenzaTaormina, il maltempo ferma lo spettacolo di beneficenza “Dopo di noi” - Rinviato a data da destinarsi, a causa delle incerte condizioni meteo previste , l’ evento di beneficenza “DOPO DI NOI”, in programma per sabato 27 settembre al Teatro Antico di Taormina. ilsicilia.it scrive

“Ocean”, il maltempo ferma lo spettacolo alla Forte Arena - Ocean, questo il titolo dell’appuntamento nato da un progetto di Beatrice Venezi e Boosta, è stato annullato. Come scrive unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Ferma Spettacolo Beneficenza