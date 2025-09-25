Il maltempo ferma lo spettacolo di beneficenza Dopo di noi
Il maltempo fa saltare l'evento di beneficenza “Dopo di Noi”, in programma sabato 27 settembre al Teatro Antico di Taormina. Viste le condizioni meteo proibitive si è deciso di rinviare la serata a data da destinarsi al fine di non compromettere i mesi di preparazione e di salvaguardare l’impegno. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Taormina, il maltempo ferma lo spettacolo di beneficenza “Dopo di noi” - Rinviato a data da destinarsi, a causa delle incerte condizioni meteo previste , l’ evento di beneficenza “DOPO DI NOI”, in programma per sabato 27 settembre al Teatro Antico di Taormina. ilsicilia.it scrive
