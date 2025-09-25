Il Maestro | trailer del nuovo film con Pierfrancesco Favino

Cinefilos.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi disponibile il trailer de Il Maestro   di  Andrea Di Stefano  con   Pierfrancesco Favino nel ruolo di Raul Gatti  e con il giovane  Tiziano Menichelli. Il Maestro è stato presentato alla 82ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Nel film anche Giovanni Ludeno, Dora Romano  e  Valentina Bellè, insieme ad  Astrid Meloni, Chiara Bassermann, Paolo Briguglia,  Roberto Zibetti  e con  Edwige Fenech. Il Maestro è prodotto da  Indiana Production, Indigo Film  e  Vision Distribution, in collaborazione con  Memo Films, in collaborazione con  Sky, in collaborazione con  Playtime. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: maestro - trailer

Il maestro, il trailer ufficiale del film [HD] - Un film con Pierfrancesco Favino, Valentina Bellè, Paolo Briguglia, Dora Romano, Chiara Bassermann. Scrive mymovies.it

Il Maestro e Margherita, cosa sapere sul nuovo film tratto dal romanzo di Bulgakov in sala - evento che porta sul grande schermo il romanzo maledetto di Bulgakov era una trasposizione attesissima. Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Maestro Trailer Nuovo Film