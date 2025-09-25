Il M5S verso le regionali Il candidato Matteo Ferrante | In Toscana e vicino alla gente

Gestione pubblica dei servizi essenziali come l'acqua, trasparenza su vicende complesse quali Keu e Multiutility, tutela dell'ambiente e interventi concreti contro il dissesto idrogeologico, salario minimo regionale e reddito di cittadinanza toscano, nuova governance della sanità toscana. Queste le priorità di Matteo Ferrante (a destra nella foto), candidato del Movimento 5 Stelle al consiglio regionale della Toscana nella circoscrizione Firenze 3 dell'Empolese-Valdelsa. Quarant'anni, da nove residente a Empoli dove è stato candidato alle ultime amministrative, sposato, due figlie, laureato in architettura, ex grafico della Rai e oggi piccolo imprenditore, Ferrante sottolinea: "Porto in Regione la voce dei cittadini e dei territori per una Toscana giusta, trasparente e vicina alle persone".

