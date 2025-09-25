Il Lilla si accende con Giroud Ok la Steaua Bucarest col guizzo di Miculescu

Nella prima giornata i francesi battono il Brann 2-1 con un gol di testa decisivo dell'ex rossonero. In campo altre 7 gare: il Salisburgo ospita il Porto di Farioli, lo Stoccarda affronta il Celta Vigo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Lilla si accende con Giroud. Ok la Steaua Bucarest col guizzo di Miculescu

In questa notizia si parla di: lilla - accende

Sui muri del borgo il sole estivo si spegne, e un'altra luce, più intima, si accende. il giallo delle ginestre e il lilla della lavanda lasciano il posto ai verdi scuri degli allori e al sentore di terra bagnata dopo le piogge. I vicoli di Rio, si fanno umidi e scivolosi, e i tuon Vai su Facebook

Il Lilla si accende con Giroud. Ok la Steaua Bucarest col guizzo di Miculescu - In campo altre 7 gare: il Salisburgo ospita il Porto di Farioli, lo Stoccarda affronta il Celta Vig ... Come scrive gazzetta.it

Giroud ricomincia da Lilla : test medici e fisici ok, l'ex Milan è pronto per la Ligue 1 - A pochi mesi dal compimento dei 39 anni, Olivier Giroud ha ufficialmente iniziato la sua nuova avventura con il Lilla. Riporta tuttomercatoweb.com