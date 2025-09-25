Il Lilla si accende con Giroud Ok la Steaua Bucarest col guizzo di Miculescu

Nella prima giornata i francesi battono il Brann 2-1 con un gol di testa decisivo dell'ex rossonero. In campo altre 7 gare: il Salisburgo ospita il Porto di Farioli, lo Stoccarda affronta il Celta Vigo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

