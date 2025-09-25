Il liceo Sesto Properzio ancora più accessibile

ASSISI – Un segnale di attenzione e di inclusione ha aperto l’anno scolastico al liceo Sesto Properzio: è stato infatti inaugurato uno speciale percorso secondo il sistema Loges – acronimo di Linea di Orientamento Guida e Sicurezza - che consente l’accesso alla scuola a persone non vedenti e ipovedenti. La famiglia di Anna Maria, allieva con disabilità visiva, aveva avanzato una richiesta in tal senso e di recente il percorso Loges è stati installato, durante i lavori di riqualificazione per il miglioramento energetico dell’instituto, negli spazi esterni; per la precisione dal cancello esterno della "Mattonata" fino all’ingresso, rispondendo così concretamente alla richiesta della famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it