Il liceo Sesto Properzio ancora più accessibile
ASSISI – Un segnale di attenzione e di inclusione ha aperto l’anno scolastico al liceo Sesto Properzio: è stato infatti inaugurato uno speciale percorso secondo il sistema Loges – acronimo di Linea di Orientamento Guida e Sicurezza - che consente l’accesso alla scuola a persone non vedenti e ipovedenti. La famiglia di Anna Maria, allieva con disabilità visiva, aveva avanzato una richiesta in tal senso e di recente il percorso Loges è stati installato, durante i lavori di riqualificazione per il miglioramento energetico dell’instituto, negli spazi esterni; per la precisione dal cancello esterno della "Mattonata" fino all’ingresso, rispondendo così concretamente alla richiesta della famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: liceo - sesto
“” Ad Assisi completati i lavori di efficientamento energetico presso il Liceo Classico “Sesto Properzio”. Un intervento che consente all’edificio scolast - facebook.com Vai su Facebook
Il liceo Sesto Properzio ancora più accessibile - La famiglia di Anna Maria ne aveva fatto richiesta: il grazie per l’istallazione. lanazione.it scrive
Classe liceo Properzio vince concorso biglietto Natale Assisi - È andato alla classe 3ª/A del liceo economico "Sesto Properzio" il primo premio del concorso di idee, indetto dal Comune di Assisi e rivolto alle scuole della città, per l'esecuzione di un progetto ... Riporta ansa.it