Il lato oscuro dell'infarto nelle giovani donne | nel 50% dei casi non è dovuto all'ostruzione delle arterie

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ricercatori della Mayo Clinic hanno rilevato che circa la metà dei casi di infarto nelle donne giovani non è provocato da coaguli di sangue (o trombi) che bloccano le arterie, il fattore scatenante più comune. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lato - oscuro

Il lato oscuro di Uomini e Donne: ex tronista condannato

Kylo Ren da Jedi: l’aspetto prima della caduta nel lato oscuro

Le fate nei sims 4: scopri il lato oscuro di incantato dalla natura

lato oscuro infarto giovaniIl lato oscuro dell’infarto nelle giovani donne: nel 50% dei casi non è dovuto all’ostruzione delle arterie - Ricercatori della Mayo Clinic hanno rilevato che circa la metà dei casi di infarto nelle donne giovani non è provocato da coaguli di sangue (o trombi ... Riporta fanpage.it

Infarto da giovani: ecco qual è il primo fattore di rischio - Sulla correlazione tra fumo e malattie cardiovascolari il consesso scientifico è unanime da decenni, ma la sua incidenza nei giovani è oggetto di rinnovata preoccupazione negli ultimi tempi. Come scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Lato Oscuro Infarto Giovani