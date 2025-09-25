Il lato oscuro dell'infarto nelle giovani donne | nel 50% dei casi non è dovuto all'ostruzione delle arterie

Ricercatori della Mayo Clinic hanno rilevato che circa la metà dei casi di infarto nelle donne giovani non è provocato da coaguli di sangue (o trombi) che bloccano le arterie, il fattore scatenante più comune. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: lato - oscuro

Il lato oscuro di Uomini e Donne: ex tronista condannato

Kylo Ren da Jedi: l’aspetto prima della caduta nel lato oscuro

Le fate nei sims 4: scopri il lato oscuro di incantato dalla natura

Dr. Gennaro Romagnoli • PsiNel. . Il lato oscuro della mente non è solo roba da thriller, ma una realtà che la psicologia e la medicina studiano da decenni. Alcuni disturbi rari legati alla relazione tra caregiver e bambino hanno conseguenze gravi: procedure - facebook.com Vai su Facebook

Il lato oscuro della Premier League: gli sponsor legati alle scommesse illegali https://ilfattoquotidiano.it/2025/09/13/premier-league-scommesse-illegali-betting-sponsor/8120824/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1757 - X Vai su X

Il lato oscuro dell’infarto nelle giovani donne: nel 50% dei casi non è dovuto all’ostruzione delle arterie - Ricercatori della Mayo Clinic hanno rilevato che circa la metà dei casi di infarto nelle donne giovani non è provocato da coaguli di sangue (o trombi ... Riporta fanpage.it

Infarto da giovani: ecco qual è il primo fattore di rischio - Sulla correlazione tra fumo e malattie cardiovascolari il consesso scientifico è unanime da decenni, ma la sua incidenza nei giovani è oggetto di rinnovata preoccupazione negli ultimi tempi. Come scrive gazzetta.it