Il Latina si riaccende ma la vittoria di Cava viene rovinata da Parigi

Latinatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un mercoledì rigenerante per il Latina, che vince a Cava de’ Tirreni. Peccato per l’espulsione di Parigi, con lo 0-2 già in cassaforte. Gara inizialmente bloccata, visto il peso dei punti in palio. Al 16? Riccardi illumina Ciko, chiuso in uscita da Boffelli. Il primo pericolo per Mastrantonio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

