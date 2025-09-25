Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 25 settembreCollovati presenta Cagliari Inter: «Sfida decisa sulle fasce e nelle ...DIRETTA Europa League, Aston Villa-Bologna 1-0: fine primo tempo | ...Usa, mistero sulla convocazione urgente dei vertici militari da parte ...Spazzamare: recuperate sei big bags di materiali misti nell'estate ...Tumore all'utero e grave endometriosi: Agnese diventa mamma con la ...Travolta dal treno, il cordoglio per la 25enne morta sui binari: ...Scuola, De Carli (Pdf): "Propaganda pro Palestina in classe. Jet russi, Rutte coglie l’assist di Trumo: “Se necessario li abbatteremo”

La teoria dell'Unione europea e della Nato è che la Russia stia testando i confini del territorio e... ► ildifforme.it

Basket femminile: la stagione inizia con la Supercoppa Italiana

La stagione italiana del basket femminile prenderà il via questo fine settimana a Schio, dove al Pa... ► oasport.it

Controlli dei Nas, le irregolarità maggiori nello street food

Roma, 25 set. (askanews) - Oltre 3.500 ispezioni presso agriturismi, stabilimenti balneari, villaggi... ► quotidiano.net

Greenland 2: trailer ufficiale e novità sulla trama della migrazione

approfondimento sulla nuova stagione e sui principali protagonisti La recente programmazione televi... ► jumptheshark.it

Sinner: «La Coppa Davis? Devo ancora decidere, onestamente non ci sto pensando. Vedremo»

«La Coppa Davis? Devo ancora decidere onestamente, non ci sto pensando in questo momento. Vedremo»... ► ilnapolista.it

Greenland 2: il trailer ufficiale svela un inizio post apocalittico

nuovo capitolo del disaster movie: Greenland 2 – migration Il mondo del cinema si prepara a vivere ... ► jumptheshark.it

Usa, il Pentagono ordina una riunione urgente con centinaia di generali e di ammiragli

Ci sono circa 800 generali nelle forze armate americane. Washington Post: "Non è chiara la motivazio... ► tgcom24.mediaset.it

Vic

L’associazione OinkLab con il patrocinio del comune di Agropoli propone una giornata dedicata alla... ► salernotoday.it

Aniimo: il ARPG 3D che sfida il regno di palworld

Il panorama dei giochi di creature e mondi aperti si sta evolvendo rapidamente, con nuovi titoli ch... ► jumptheshark.it

Chiara Giannini di Porta a Porta aggredita durante un’intervista: stava girando un servizio sulle baby gang

Chiara Giannini e la troupe di Porta a Porta aggrediti a sassate durante un reportage sulle baby ga... ► fanpage.it

Marche: scontro diretto in tv Acquaroli Ricci su sanità ed economia

Alla vigilia del voto nella 'Ohio d'Italia' il mezz'ora di faccia a faccia su Sky Tg24, dalle rispe... ► iltempo.it

Torino Pisa LIVE 1 0: fine primo tempo, decide il gol di Casadei

Torino Pisa, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match valido per la Coppa Italia: ecco sintesi, ... ► calcionews24.com

Il mio canto libero: ad ape parma museo a 2° edizione della rassegna con incontri e spettacoli

Dopo il successo di pubblico e critica riscontrato lo scorso anno, riprende ad Ape Parma Museo la ... ► parmatoday.it

Paranoia pura: da B movie di fantascienza a inquietante realtà nel 1987

un film degli anni ’80 che risuona come un avvertimento attuale Tra le pellicole di genere passato ... ► jumptheshark.it

Modifica assetto del Comune, Cisl: "A dieci giorni dalle elezioni, lascia intravedere scenari poco chiari"

Il segretario generale Cisl Fp rende noto, attraverso una nota, di aver ricevuto, dall'Amministraz... ► reggiotoday.it

Siglato il gemellaggio fra le città di Parma e Chuncheon, in Corea del Sud

Il Sindaco di Parma Michele Guerra e Yook Dong Han, Sindaco di Chuncheon in Corea del Sud, oggi, n... ► parmatoday.it

Ponte sullo Stretto, Corte Conti chiede chiarimenti

La Corte dei Conti chiede chiarimenti sulla documentazione relativa al Ponte sullo Stretto di Messi... ► tv2000.it

DIRETTA Europa League, Aston Villa Bologna 1 0: miracolo di Skorupski | LIVE

La trasferta dei rossoblu in Inghilterra verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it Dopo la v... ► calciomercato.it

Respinto dalla Cedu il ricorso di Alfredo Cospito sul 41bis, Delmastro: “Avevamo ragione e non ci siamo piegati”

“Prendiamo amaramente atto della decisione, tutto sommato scontata, la giurisprudenza della Cedu è... ► secoloditalia.it

Genoa Empoli 3 1: tris in rimonta a Marassi, l’ex Juve Vieira vola agli ottavi di Coppa Italia. Come è andata la sfida

di Redazione JuventusNews24Genoa Empoli 3-1: Vieira vola agli ottavi di finale di Coppa Italia grazi... ► juventusnews24.com

Maltempo: più di mille volontari per le strade lombarde, 200 i mezzi impiegati

Sono più di mille i volontari della protezione civile lombarda che sono intervenuti negli ultimi g... ► milanotoday.it

Juventus Women, 9 mesi dopo Estelle Cascarino è tornata: infortunio alle spalle, si è lasciata andare ad un messaggio toccante. La lettera emozionante – FOTO

di Redazione JuventusNews24Juventus Women, Estelle Cascarino ha scritto questo messaggio dopo il suo... ► juventusnews24.com

Rabiot sul big match Milan Napoli: «Non è una partita scudetto, ci sono anche Inter e Juventus»

di RedazioneRabiot parla della squadra rossonera e della concorrenza nel campionato tra cui quella d... ► internews24.com

La clonazione di spider man: come una saga controversa è diventata un cult

Le storie a fumetti spesso suscitano dibattiti tra i fan, specialmente quando si tratta di trame co... ► jumptheshark.it

Tumore all

Sogno realizzato per Agnese Fina 31 anni e Fusco Saverio 40 anni entrambi da Furore che rincorreva... ► salernotoday.it

La notte nel cuore, anticipazioni 28 settembre: Samet non concede il divorzio a Sumru, Tahsin lo aggredisce

Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda domenica 28 settembre, alle ore 21:20 ... ► fanpage.it

Intervista esclusiva a keith david: scintille di saggezza e talento

Nel panorama televisivo attuale, alcune produzioni si distinguono per la loro capacità di combinare... ► jumptheshark.it

Il Lilla si accende con Giroud. Ok la Steaua Bucarest col guizzo di Miculescu

Nella prima giornata i francesi battono il Brann 2-1 con un gol di testa decisivo dell'ex rossonero.... ► gazzetta.it

Rabiot: “Spero sia l’inizio di qualcosa di grande. I giovani hanno la mentalità giusta”

Le parole di Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, durante l'incontro con i tifosi in via Dante a... ► pianetamilan.it

Colverde, auto fuori strada finisce nel prato di una casa

Intervento di soccorso tecnico urgente in via Mulini a Colverde, località Corte Re, poco dopo i to... ► quicomo.it

Nuoto paralimpico, altre cinque podi per l’Italia ai Mondiali: azzurri secondi nel medagliere!

L’Italia conquista altre cinque medaglie nella quinta giornata dei Mondiali 2025 di nuoto paralimpi... ► oasport.it

Torino Pisa LIVE 1 0, Casadei porta subito in vantaggio Baroni

Torino Pisa, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match valido per la Coppa Italia: ecco sintesi, ... ► calcionews24.com

‘Ex Milan’, Bennacer: esordio vincente con la Dinamo Zagabria: il post

Buone notizie per Ismael Bennacer. Il centrocampista in prestito dal Milan alla Dinamo Zagabria, ha ... ► pianetamilan.it

Aerei russi vicino alla Lettonia: intercettati dai caccia Nato | Diplomatici europei avvertono: "Pronti ad abbatterli" | Mosca: "Sarebbe guerra" | Trump: "Deluso da Putin"

Zelensky: "Stop al conflitto o i funzionari del Cremlino dovranno cercare rifugi antiaerei". Ok tede... ► tgcom24.mediaset.it

Regionali, Conte a Firenze incontra Giani: "Si è messo a disposizione per un nuovo progetto"

Stretta di mano, foto opportunity. E due chiacchiere sul clima della campagna elettorale che il pr... ► firenzetoday.it

Previsioni astrologiche di Paolo Fox: oroscopo di domani, 26 settembre 2025

Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto ... ► tutto.tv

Spreco alimentare. Una sfida alla società consumistica

Oggi è la giornata per sensibilizzare contro lo spreco alimentare. Servizio di Beatrice Bossi The p... ► tv2000.it

“Sono un marchigiano palestinese”, Salvini gli stringe la mano e risponde: “Buona fortuna”

Durante il tour elettorale nelle Marche, il ministro Salvini è stato avvicinato per un saluto da Ah... ► fanpage.it

Adani chiaro sull’ex nerazzurro Vieri: «Assolutamente no, ecco cosa penso sulla situazione…»

di RedazioneAdani ha ribadito la distanza definitiva dall’ex compagno di Bobo TV: le dure parole sul... ► internews24.com

Bufera su Brunello Cucinelli: "Azionisti ingannati". Crollo in Borsa, accuse sulle vendite in Russia

L'accusa è di quelle pesanti. La casa di moda Brunello Cucinelli avrebbe "ingannato i suoi azionist... ► iltempo.it

Edilizia, in Sicilia nuova modulistica per l

Arriva in Sicilia la nuova modulistica per la Segnalazione certificata di agibilità (Sca) in linea... ► palermotoday.it

L

Tra le tante idropulitrici in commercio, quella firmata BLACK+DECKER è certamente tra le migliori: ... ► quotidiano.net

Caos in consiglio comunale per la Via Frocis: grida e i consiglieri che abbandonano l

Caos durante il consiglio comunale di Monza: i consiglieri di Fratelli d’Italia e di Forza Italia ... ► monzatoday.it

Padova, troupe di Porta a Porta aggredita dai maranza: inviata presa a sassate

Attimi di paura a Padova. Una troupe di Porta a Porta è stata aggredita mentre stava realizzando un... ► liberoquotidiano.it

Pasqualone ad Affari Tuoi racconta la sua storia e accetta l’ultimo assegno: la partita diventa memorabile

Pasqualone ha giocato la sua partita ad Affari Tuoi nella puntata del 25 settembre. Dopo aver sfida... ► fanpage.it

Hulk svela nuove armi in vibranio per sconfiggere godzilla

Nel mondo dei fumetti Marvel, le storie che coinvolgono minacce di proporzioni epiche continuano a ... ► jumptheshark.it

Tulsa king stagione 3: interviste esclusive con martin starr, jay will e annabella sciorra

analisi della terza stagione di Tulsa King: nuovi dettagli e approfondimenti La terza stagione di T... ► jumptheshark.it

Collaborazioni multigenerazionali iconiche: da yungblud e aerosmith a gaga e bennett

Le collaborazioni tra artisti di generazioni diverse rappresentano un fenomeno sempre più diffuso n... ► jumptheshark.it

Inter, senti Luciano Spalletti: “Chivu diventerà un grande allenatore, su Acerbi dico questo”

L’ex ct della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, nel corso della sua partecipazione al “Festiva... ► ilprimatonazionale.i

L’oroscopo di venerdì 26 settembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Nell'oroscopo di venerdì 26 settembre 2025 la Luna resta nel profondo segno dello Scorpione: emozio... ► fanpage.it

Ballando Con le Stelle: Lo Scontro Atteso tra Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli

Barbara d’Urso e la Sfida con Selvaggia Lucarelli L’attesa per la nuova edizione di “Ballando Con l... ► lawebstar.it

Da Prada la primavera estate 2026 è una reazione liberatoria all

Destabilizzare il significato dei capi dal primo all'ultimo look. In Fondazione Prada sfila una riva... ► vanityfair.it

Torino Pisa, clima spettrale al Grande Torino: stadio semi vuoto. Mentre fuori…

Torino Pisa chiude i battenti al secondo turno di Coppa Italia in un’atmosfera surreale, lo Stadio ... ► calcionews24.com

Messi è pronto a scrivere un’altra pagina di storia: ora punta anche alla Scarpa d’Oro della Mls (As)

Messi continua a stupire in Mls con gol e assist da record, guidando l’Inter Miami. È in corsa per ... ► ilnapolista.it

Sampdoria, a Bari verso una maglia Pafundi e Benedetti: ma a Campi va in scena la contestazione

Nel frattempo presenza di tifosi in protesta a Campi all’inaugurazione di una concessionaria partner... ► ilsecoloxix.it

Cinema, ‘Esprimi un desiderio’ con Diego Abatantuono e Max Angioni

Da oggi nelle sale il film “Esprimi un desiderio” con la coppia formata da Diego Abatantuono e Max ... ► tv2000.it

Francia: Sarkozy condannato a 5 anni nel processo su fondi dalla Libia. Andrà in carcere

Il tribunale di Parigi ha condannato Nicolas Sarkozy a 5 anni per associazione a delinquere nell'am... ► firenzepost.it

Spazzamare: recuperate sei big bags di materiali misti nell

Sono sei le big bags di materiali misti, principalmente imballaggi in plastica e monouso, recupera... ► salernotoday.it

Gaza, palestinesi tra macerie ad Al Zawaida: viviamo uno sterminio

Al-Zawaida (Striscia di Gaza), 25 set. (askanews) - Palestinesi ispezionano i danni e rimuovono le m... ► quotidiano.net

Ambesi: “Livore non giustificato nei confronti di Musetti. Federer cambi spin doctor”

Massimiliano Ambesi si è soffermato sulla finale persa da Lorenzo Musetti al torneo ATP 250 di Chen... ► oasport.it

Ultim’ora Sinner, colpo basso: Alcaraz non ha scampo

Jannik Sinner è uno dei giocatori più talentuosi e affermati del tennis mondiale in questo momento,... ► glieroidelcalcio.com

Sarkozy condannato a cinque anni per associazione a delinquere. Eccolo nel 2015 a Bruxelles Juncker – Il video

(Agenzia Vista) Francia, 25 settembre 2025 L'ex presidente della Repubblica francese, Nicolas Sark... ► open.online