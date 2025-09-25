Il Kids Museum di Legnano avanza | la trasformazione degli ex Bagni pubblici verso il traguardo
Legnano (Milano) – Edifici quasi ultimati, arredi e ambientazioni in arrivo e, se tutto andrà come previsto, non è da escludere che alla fine della primavera-inizio estate 2026 i primi bambini potranno aprire le porte del Kids Museum (KiMu ) di via Pontida, uno degli interventi più consistenti finanziati a Legnano col Pnrr. A mostrare per la prima volta lo stato di avanzamento dei lavori sono stati ieri mattina gli amministratori cittadini guidati dal sindaco Lorenzo Radice. Il complesso denominato ex Bagni Pubblici – questa l’originaria destinazione dell’immobile – è stato interessato a partire dal dicembre 2023 da lavori di riqualificazione e di efficientamento energetico per arrivare a creare ex novo un museo pensato per bambini e ragazzi con finalità didattiche, a partire dal tema dell’acqua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: kids - museum
