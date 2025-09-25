Il Grande Fratello deve ancora cominciare e già c’è il primo caso di cronaca | tragedia sfiorata per un concorrente

Il reality più famoso della televisione italiana non è ancora iniziato, ma già si parla di uno dei concorrenti per un episodio dai toni decisamente drammatici. Stiamo parlando di Matteo Azzali, primo concorrente ufficiale del nuovo Grande Fratello, che si è fatto notare ancor prima di varcare la porta rossa. A due anni di distanza da un evento che poteva finire molto male, oggi torna alla ribalta con la sua storia: un’aggressione violenta, una rapina tentata e sventata grazie al sangue freddo – e al passato da pugile – di chi ha saputo reagire in modo istintivo ma efficace. Nella clip di presentazione andata in onda poco prima dell’esordio ufficiale della nuova edizione, Azzali ha ripercorso in breve i momenti chiave della sua vita. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Il Grande Fratello deve ancora cominciare e già c’è il primo caso di cronaca: tragedia sfiorata per un concorrente

