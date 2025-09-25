Il granchio blu è ammalato e torna in mare aperto Ecco il parassita che lo rende amaro
Ferrara, 25 settembre 2025 – Anche gli alieni si ammalano. Alla fine, dopo tutti i danni che ha provocato, anche il granchio blu non se la sta passando tanto bene. Nei giorni scorsi, prima dell’arrivo dell’ ondata di maltempo, sono state avvistate diverse colonie a ridosso delle spiagge. “Molto probabilmente cercavano condizioni più favorevoli per sfuggire all’anossia, la mancanza di ossigeno nell’acqua. A differenze delle vongole si possono muovere e così hanno evitato la moria. Adesso comunque le condizioni meteo sono cambiate e i crostacei sono tornati in mare aperto”, spiega Sasa Raicevich, ricercatore di Ispra (istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
