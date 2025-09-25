Il gossip di una relazione tra la showgirl e l' ex rugbista oggi personaggio tv è insistente gli indizi non mancano Galeotto il set di un reality su Netflix

U na carezza sul bicipite ed è subito amore? Il gossip di un possibile flirt tra Elisabetta Canalis, 47, e Alvise Rigo, 32 si alimenta anche di questo. Dopo le giornate trascorse insieme negli Stati Uniti che entrambi hanno raccontato sui social, la conduttrice e l’ex rugbista, già concorrente di Ballando con le Stelle, si sono ritrovati a Milano. L’occasione era la promozione della serie di Netflix Il rifugio atomico. Cavallo che passione! Elisabetta Canalis torna in sella dopo 20 anni e vince X Leggi anche › Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu: love story finita? Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, sguardi e carezze a Milano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

