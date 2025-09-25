“Che mondo è questo, il calcio, che crea eroi con la faccia da bambini e le gambe da veterano, il capolavoro di uno sceneggiatore frettoloso”. El Paìs commenta così l’ennesimo infortunio grave di Gavi, e quel ginocchio devastato dall’usura. Ne fa una questione di pericolo professionale. “È il lato nascosto di un contratto con l’élite – scrive il giornale spagnolo – un misto di problemi fisici e soprusi culturali perché all’apice dello sport, quella vetta raggiunta solo da pochi eletti, l’impazienza si misura in partite, nemmeno in settimane, mesi o anni. Quello che per un medico sarebbe un tempo di recupero ragionevole, diventa un’attesa insopportabile per il tifoso, sempre bisognoso dei suoi piranha preferiti che mordicchiano le caviglie dell’avversario per non far soffrire la palla. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il ginocchio martoriato di Gavi e il lato nascosto dei contratti degli atleti d’élite (El Paìs)